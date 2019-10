Protesta abusivi al 'Balon', tensione

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Tensioni, oggi a Torino, al Balon, nel cuore di Borgo Dora, tra forze dell'ordine e alcuni antagonisti. Un gruppo stava posando in terra dei teli per la vendita come protesta contro il trasferimento di oltre 200 venditori abusivi del cosiddetto mercato del 'libero scambio' in via Carcano, avvenuto il 5 ottobre. Gli agenti della polizia municipale hanno intimato ai manifestanti di spostarsi. A quel punto è scoppiato un po' di parapiglia e la polizia è intervenuta per allontanare gli antagonisti.

L'area di Canale Molassi e San Pietro in Vincoli, occupata per 38 settimane dagli ambulanti del mercato di libero scambio, era stata liberata il mese scorso con innumerevoli esposti e lamentele.