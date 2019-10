Museo Accorsi, L'avventura dello sguardo

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - La giovane malinconica e quella seducente, la signora di ritorno dalla passeggiata o in posa sul mare, la bella adolescente o l'intellettuale: sono alcuni dei ritratti femminili protagonisti della mostra 'L'avventura dello sguardo', dedicata dalla Fondazione Accorsi Ometto a Vittorio Corcos, pittore dell'800 e maestro del ritratto femminile.

Curata da Carlo Sisi, la mostra - al museo di Arti Decorative Accorsi Ometto fino al 16 febbraio 2020 - ripercorre la sua produzione artistica. Non solo le signore ritratte con grande attenzione ai dettagli, ma anche gli amici che frequentavano l'atelier. Ci sono i dipinti francesi, come la Jeune femme se promenant au Bois de Boulogne, le Istitutrici ai Campi Elisi, il ritratto della Figlia di Jack La Bolina. Nella sezione dedicata al Salotto della 'gentile ignota' è protagonista il circolo di Emma Rotigliano, moglie di Corcos, corrispondente di Giovanni Pascoli. Tra i quadri più celebri Sogni che incarna la bellezza delle donne amate da D'Annunzio e da Fogazzaro.