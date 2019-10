Meteo, 23 gradi a Torino 22 a Novara

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - L'alta pressione ha riportato le temperature oltre i 20 gradi in Piemonte, con valori molto superiori alle medie di fine ottobre. La rete di stazioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato una massima di 23 gradi ai Giardini Reali nel centro di Torino, 22.6 a Sezzadio (Alessandria), 22.2 a Novara, 21.7 a Caluso (Torino). Il caldo di giorno resisterà anche domani, quando lo zero termico arriverà a sfiorare i 4000 metri di altitudine. Calo di qualche grado a inizio della prossima settimana, quando torneranno le nuvole; da martedì sono previste deboli piogge e un ritorno dello zero termico sotto i 3000 metri.