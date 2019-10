Deroga per deposito detriti alluvione

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - I detriti lasciati dall'alluvione di questa settimana nella provincia di Alessandria potranno essere rimossi subito e trasportati in aree individuate dai Comuni. Lo prevede la deroga, firmata, con un atto d'urgenza, dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e condivisa dagli assessori all'Ambiente Marnati e alla Protezione Civile Gabusi. Il provvedimento riguarda 106 Comuni dell'Alessandrino.

La deroga dà tempo per lo smaltimento di 12 mesi ai Comuni, 6 alle imprese, "In 24 ore abbiamo sbloccato una situazione assurda - spiega Cirio - perché i sindaci si trovavano nella paradossale impossibilità di gestire l'emergenza e pulire le strade da detriti e fango dell'alluvione. Questa, purtroppo, è l'ennesima prova dei danni che può provocare la burocrazia e della grande necessità di riportare un po' di buonsenso nel sistema legislativo nazionale e regionale".

"Era l'unico modo - dice Marnati - per aiutare i sindaci a liberare subito le strade e per aiutare le imprese a riprendere le attività".