Artissima e Flashback, Torino polo arte

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Torino diventa, nella settimana tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, il polo dell'arte contemporanea. Sono tanti gli appuntamenti: dalla fiera internazionale Artissima all'Oval Lingotto, con oltre duecento gallerie da 43 Paesi del mondo, a Flashback, che per il settimo compleanno ospita al PalaAlpitour 50 gallerie, a Paratissima nella nuova sede Think Big nell'ex Accademia Artiglieria con 388 artisti, a The Others nell'ex Ospedale Militare Alessandro Riberi, dedicata agli artisti e ai galleristi indipendenti.

Torna anche Flat, la Fiera del Libro d'Arte, alla Nuvola Lavazza, con grandi editori e piccole realtà indipendenti, collezionisti e bibliofili. Dal 29 ottobre al 3 novembre si terrà, ai Docks Dora, Nesxt - Independent art festival, dove dialogano artisti di Torino e Marsiglia con un programma di residenze ed esperienze condivise. Fa da apripista alla settimana dell'arte Apart Fair, la fiera dell'antiquariato, che ha aperto i battenti il 23 ottobre alla Promotrice delle Belle Arti.