Un cimitero per gli animali a Torino

(ANSA) - TORINO, 25 OTT - Torino potrebbe avere presto un cimitero pubblico per animali. Il Comune ha infatti deciso di realizzarne uno per venire incontro alla crescente sensibilità nei confronti degli animali d'affezione e ha incaricato Afc, la società che gestisce i servizi cimiteriali torinesi, di verificarne la fattibilità.

Come possibile area è stato individuato uno spazio di circa 10 mila metri quadri adiacente al cimitero Parco; Afc ha già consegnato alla Città un'ipotesi progettuale che prevede 2.094 sepolture in terra, un fabbricato per uffici e i bagni.

Comune e Afc avvieranno ora una serie di consultazioni con le associazioni animaliste, i soggetti interessati e gli altri Enti per accogliere tutte le osservazioni da presentare alla discussione in Consiglio comunale. L'importo stimato per la realizzazione delle opere edili è di 1,5 milioni.