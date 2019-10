Torna il sole sul Piemonte,fiumi in calo

(ANSA) - ALESSANDRIA, 25 OTT - Torna il sole sul Piemonte, dopo le abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni. Grazie alla saldatura tra l'anticiclone delle Azzorre e un promontorio di alta pressione sull'Europa orientale, le nubi si sono diradate con lo spostamento della perturbazione verso Sud. Tira un sospiro di sollievo, in particolare, la provincia di Alessandria, dove sono ancora operativi oltre 200 volontari per le operazioni di ripristino e assistenza alle 130 persone evacuate.

I livelli dei corsi d'acqua sono tutti in calo; il Po decresce e la situazione si sta normalizzando, informa la Sala Operativa della Protezione Civile regionale, che rimarrà aperta fino al pomeriggio. Solo il Lago Maggiore è stazionario, ma si stima in lenta e graduale discesa. Sulle Alpi occidentali è caduta la prima neve, con punte di 40cm localmente sulle Alpi Graie.