Torna a Torino CioccolaTò

(ANSA) - TORINO, 25 OTT - Torino invasa per dieci giorni dal cioccolato, dal centro alla periferia. E' la novità dell'edizione 2019 di CioccolaTò, che torna sotto la Mole dall'8 al 17 novembre con il claim 'Il cioccolato sarà ovunque'. Per la prima volta la manifestazione presenta, con 'Fuori di CioccolaTò', una serie di eventi diffusi alla scoperta dei luoghi più golosi della Città anche grazie al CiocoCabrioTour.

"Torino sarà di nuovo al centro del cioccolato, come è giusto che sia", afferma la sindaca Chiara Appendino. Con 140 stand e numerosi appuntamenti, la rinnovata edizione di quest'anno punta a superare gli oltre 400 mila passaggi dello scorso anno. Piazza San Carlo con Casa CioccolaTò sarà il cuore della kermesse che dà sempre più spazio ai produttori locali e mantiene la sua anima sociale grazie alla collaborazione con Nida, la Nazionale dell'Amicizia. Tema il futuro e le nuove generazioni, con un convegno sul futuro del cioccolato e il contest fra scuole alberghiere piemontesi per la Torta al Cioccolato del Futuro.