Torna a Biella 'Fatti ad Arte'

(ANSA) - BIELLA, 25 OTT - Prende il via nel fine settimana, nelle dimore storiche del Piazzo, a Biella, la terza edizione della rassegna 'Fatti ad Arte' dedicata all'artigianato artistico italiano e alle eccellenze dell'enogastronomia. In esposizione pezzi unici dalla ceramica al vetro, dal tessile, alla sartoria fino all'oreficeria, al restauro e molto altro ancora.

Il percorso si snoda tra Palazzo La Marmora e Palazzo Ferrero proponendo "oggetti senza tempo, dove mano, mente e cuore si fondono". Una vetrina che dà spazio a maestri in arrivo da tutta Italia e in parte anche dallo stesso capoluogo, che offrono uno spaccato del saper fare e di tradizioni tramandate di generazione in generazione, di visioni innovative e di tecniche antiche. Si potranno vedere gli artigiani all'opera, conoscere i processi lavorativi che danno origine ai manufatti e partecipare ai laboratori. Presente anche una mostra dedicata alle calzature di salvatore Ferragamo prodotte per le dive di Hollywood tra gli Anni '30 e '50.