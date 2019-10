Tir 'truccati', maxi sanzioni

(ANSA) - TORINO, 25 OTT - Tir 'truccati' per risparmiare sui costi di gestione finendo con l'inquinare più del dovuto. E' quanto ha scoperto la polizia stradale di Novara che in una settimana, durante i controlli sulla Torino-Milano, ha fermato ben otto mezzi pesanti modificati illegalmente attraverso uno speciale dispositivo collegato alla centralina. Per i conducenti sono scattate sanzioni fino a 2mila euro.

Il dispositivo confonde la centralina, bloccando l'immissione dell'additivo AdBlue. In questo modo il veicolo non rallenta, quando non viene sostituito il liquido antinquinante, ma scarica grandi quantità d'inquinanti, tanto che un veicolo Euro 6 può inquinare quanto un Euro 0.

Su tutti i veicoli illegali scoperti, il dispositivo elettronico è stato rimosso. Per circolare di nuovo, dovranno essere sottoposti a una visita di revisione presso la Motorizzazione Civile, dopo aver ripristinato la regolarità del dispositivo antinquinamento.