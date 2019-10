'Sono la moglie di',scoperta truffatrice

(ANSA) - TORINO, 25 OTT - Si fingeva moglie di facoltosi professionisti, architetti o medici, faceva acquisti con una carta di credito fasulla e poi prometteva che a saldare il conto sarebbe passato il marito. Una torinese di 67 anni è stata denunciata dai carabinieri di Susa per truffa. Avrebbe raggirato diversi negozianti di Susa e dintorni, soprattutto farmacisti, fiorai e titolari di boutique d'abbigliamento.

La tecnica utilizzata dalla donna era sempre la stessa.

Sempre ben vestita, effettuava numerosi acquisti e, al momento di pagare, utilizzava una carta non funzionante. A quel punto fingeva di chiamare il marito, promettendo che sarebbe passato con una banconota da 500 euro per saldare il conto. Al negoziante chiedeva però di anticiparle il resto.

I carabinieri sono riusciti a identificare la truffatrice mentre tentava di dileguarsi dell'ennesimo tentativo di truffa, questa volta fallito, grazie alla segnalazione di un commerciante.