Sarri "con il Lecce gara non facile"

(ANSA) - TORINO, 25 OTT - "Il Lecce è una squadra propositiva, che non smette di giocare il proprio calcio anche nei momenti di difficoltà e spesso riesce a mettere in difficoltà l'avversario. Non è una partita semplice, c'è un paio di componenti pericolose su cui dobbiamo fare attenzione".

Maurizio Sarri mette in guardia la Juventus dalle insidie della trasferta di domani in Puglia.

Tra le variabili da considerare, secondo il tecnico bianconero, c'è sicuramente la temperatura, dal momento che la Juve giocherà alle 15. "La temperatura elevata va evidentemente a incidere sui ritmi - dice al riguardo - A Firenze abbiamo sofferto la stessa situazione, ma il calendario è questo e dobbiamo essere bravi a sopperire alle situazioni".