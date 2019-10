Mistero Buffo, le giullarate di Martelli

(ANSA) - TORINO, 25 OTT - Dal lazzo comico alla poesia, fino alla tragedia umana e sociale: è davvero molto bravo l'affabulatore Matthias Martelli protagonista, con la regia di Eugenio Allegri, di Mistero Buffo del Premio Nobel Dario Fo, nella nuova edizione per i 50 anni. Martelli mette in scena, in due ore di spettacolo (l'originale durava 4), tre 'giullarate': La nascita del giullare, Bonifacio VIII (quest'ultima alternate a Il primo miracolo di Gesù Bambino) e La parpaia topola.

Prodotto dal Teatro Stabile di Torino in collaborazione con ArtQuarium, Mistero Buffo ha inaugurato la nuova stagione del Gobetti dove sarà replicato fino a domenica 27 ottobre. Regista assistente Alessia Donadio, luci e fonica Loris Spanu, ideazione video e colonna sonora Eugenio Allegri. Il 5 novembre 2019 lo spettacolo sarà rappresentato in Belgio, all'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, il 9 novembre al Teatro Eliseo di Roma e l'11 novembre in Germania, all'Istituto Italiano di Cultura di Monaco.