Discovery truck Save al via da Torino

(ANSA) - TORINO, 25 OTT - Parte da Torino la nuova spedizione del discovery truck Save, acronimo di Sostenibilità, Azione, Viaggio, Esperienza. Il progetto del Museo del Risparmio, Bei Institut, Scania, in collaborazione con il Miur e il supporto di Intesa Sanpaolo, l'anno scorso ha coinvolto 10.000 studenti dell'Italia centrale e meridionale.

L'articolato di Scania allestito come un laboratorio interattivo, una sorta di Museo del Risparmio su ruote, scalda i motori in piazza San Carlo: a girare la chiave di accensione, lunedì 28 ottobre, la sindaca Chiara Appendino, il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro, il presidente di Italscania Franco Fenoglio, il direttore Operazioni Italia della Bei Miguel Morgado. Presenti i sottosegretari Pier Paolo Baretta e Giuseppe De Cristofaro, il direttore Comitato nazionale Educazione finanziaria Anna Maria Lusardi. Il discovery truck potrà essere visitato prima di iniziare il suo viaggio di 2000 chilometri.