Cons.regionale, su Fb rubrica proverbi

(ANSA) - TORINO, 25 OTT - Una rubrica sull'account Facebook del Consiglio regionale per dare notizia ogni giorno dei proverbi e dei modi di dire in piemontese. E' l'iniziativa del Consiglio Regionale, in vista della prima Giornata nazionale del folklore e delle tradizioni popolari, indetta per domani, 26 ottobre da una direttiva della presidenza del Consiglio.

"La tradizione di un popolo, di un luogo, di un territorio - spiega Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale - fa riferimento alla storia ma anche a usi e costumi, modi di dire e di vivere che definiscono in modo preciso l'identità di quel popolo, di quel luogo o di quel territorio, rappresentandone alcuni suoi tratti fondamentali. Ecco perché sono convinto che anche in Piemonte le tradizioni popolari non debbano solo essere custodite nei musei - per quanto preziosi nella loro funzione - ma debbano invece continuare a vivere fra la gente, attraverso la loro riscoperta e diffusione, per diventare un patrimonio realmente condiviso da tutti i piemontesi".