Airbnb eventi in casa aumenta capitale

(ANSA) - TORINO, 25 OTT - Comehome, startup che organizza feste e cene tra sconosciuti, ha chiuso un nuovo round di investimento da 800 mila euro guidato dai soci di Italian Angels for Growth e con il crowdfunding, tramite BacktoWork24. La startup fondata nel 2017 da Michele Cesario, Daniele Chierchia, Federico Santaroni e Andrea Vitale e incubata all'interno di I3P, l'incubatore d'imprese innovative del Politecnico di Torino, ha sviluppato una piattaforma per socializzare secondo il modello airbnb: gli host creano eventi organizzati in location pubbliche o private e la community Comehome partecipa a tali eventi pagando una quota di contributo spese. Fino a oggi sono stati organizzati più di 2.500 eventi.

"Un aumento di capitale importante che darà l'opportunità alla nostra startup di affrontare grazie anche all'ingresso dei nuovi soci la sfida dell'internazionalizzazione. Solo un punto di partenza nel nostro percorso verso la conquista di un mercato globale", afferma Michele Cesario.