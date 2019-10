Upo, Villa San Remigio nuovo hub

(ANSA) - VERBANIA, 24 OTT - Villa San Remigio, a Verbania, diventa il nuovo hub per le attività formative dell'Università del Piemonte Orientale. L'accordo è stato siglato oggi, proprio a Villa San Remigio, dal sindaco Silvia Marchionini e dal rettore dell'Upo, professor Gian Carlo Avanzi. Prevede l'uso esclusivo per 30 anni di alcune parti della struttura da parte dell'Ateneo con la formula del sub comodato, in quanto l'edificio continuerà ad essere di proprietà della Regione Piemonte.

L'Ateneo farà di Villa San Remigio un luogo sperimentale di dialogo e innovazione, in una cornice paesaggistico-ambientale che sarà di stimolo allo sviluppo di partnership con le istituzioni e le forze economiche, culturali e imprenditoriali.

Per rendere operativa la villa saranno necessari interventi di riqualificazione, al primo e al secondo piano, che verranno sostenuti dall'Università del Piemonte Orientale tenendo conto dei vincoli regionali che tutelano gli arredi storici della struttura.