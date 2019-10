Torino dedica via a Carlo Abarth

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Torino dedica una via a Carlo Abarth, fondatore della leggendaria casa automobilistica dello scorpione che quest'anno festeggia i 70 anni. "E' la dimostrazione di quanto la città sia legata alla nostra storia - commenta Luca Napolitano, head of Emea Fiat and Abarth brands - uno spunto per guardare al futuro di questa marca con passione ed energia rinnovata".

A Carlo Abarth è stato intitolato un tratto di via Anselmetti. "Quella di oggi è la giornata più emozionante di un anno per noi importante - aggiunge Napolitano - Un momento indimenticabile, che chiude nel migliore dei modi l'anno di festeggiamenti".

"Volevamo iniziare come Carlo Abarth avrebbe voluto, con record e vittorie - osserva - e ci siamo riusciti. Abbiamo fatto il record storico delle vendite, con 25 mila unità vendute nel 2018, e sul fronte delle vittorie la 124 Rally ha portato a casa, per la prima volta, il campionato europeo e del mondo nella categoria Rgt".