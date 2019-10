Maltempo, 'situazione sotto controllo'

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - "La situazione sul territorio è sotto controllo e non presenta particolari criticità" e "tutti i livelli idrometrici dei fiumi piemontesi sono al momento in diminuzione ad eccezione del Po, che è in crescita ma con valori al di sotto del livello di guardia". E' quanto comunica la Regione Piemonte in relazione all'ondata di maltempo.

"Forti picchi di precipitazioni - informa una nota - si sono registrati nel corso della notte nel torinese e nel cuneese e già dalle prime ore del mattino si sono ridotti di intensità.

Nelle 12 ore sono caduti circa 80 mm nel Torinese e 65 mm nel cuneese".

Nel Torinese e Cuneese sono aperti oltre 20 Centri Operativi Comunali per il monitoraggio della situazione, in particolare dei fiumi Orco, Ceronda e Stura di Lanzo nel torinese, Grana, Stura di Demonte, Ghiandone - che nella notte ha superato il livello di guardia - e Corsaglia nel Cuneese.

Il Lago Maggiore è stazionario al di sopra della soglia di guardia.