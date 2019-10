Maltempo, frana su Ss Colle Maddalena

(ANSA) - CUNEO, 24 OTT - La strada del Colle della Maddalena, tra Cuneo e Barcelonette (Francia), è stata chiusa per alcune ore in territorio francese la scorsa notte per una frana in località La Condamine. La viabilità è stata ripristinata verso le 7.

Nel Cuneese sono monitorati per via del maltempo i corsi d'acqua minori tra Saluzzese e Saviglianese, in particolare a Barge, Cardè, Saluzzo, Revello e Moretta.