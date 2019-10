Maltempo: ancora pioggia sul Piemonte, sorvegliati i fiumi

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Continua a piovere sul Piemonte, dove permane l'allerta arancione nelle valli Belbo e Bormida, già colpite dal maltempo a inizio settimana, e gialla nelle restanti zone. Il livello dei fiumi al momento non preoccupa, compreso quello del Po, ma viene tenuto sotto stretta sorveglianza, in particolare per quanto riguarda l'Orba e la Bormida. In crescita il lago Maggiore, ma sotto la soglia di pericolo.

La Sala operativa della Protezione Civile regionale é aperta e continua a seguire l'evoluzione dei fenomeni sul territorio.(ANSA).