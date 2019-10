'Made Roero', Guarene celebra Madernassa

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Il comune di Guarene, in collaborazione con la Confraternita del Bollito e della Pera Madernassa e il Consorzio della Pera Madernassa, organizza dal 25 al 27 ottobre 'Made Roero', tre giorni dedicati alla promozione del territorio e del pregiato frutto.

La location è la Tenuta Piedelmonte, sede di incontri, momenti enogastronomici, laboratori, spettacoli.

Sabato street food con stand a base dei prodotti del Consorzio Pera Madernassa. "Guarene - spiega il sindaco, Simone Manzone - è un gioiello incastonato in un territorio, a cavallo tra Langhe e Roero, che negli ultimi venti anni ha vissuto e sta vivendo una trasformazione profonda in virtù del felice matrimonio tra la tradizionale agricoltura di qualità e un turismo enogastronomico sempre più esigente. Per raccontarlo abbiamo pensato ad un percorso di valorizzazione del nostro territorio che, a partire dal vero autoctono Guarenese, la pera Madernassa, ci permetta di far conoscere i nostri prodotti, il nostro paese, le nostre bellezze".