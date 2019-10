Juve: Agnelli, ora pensiamo in grande

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Per la Juventus questo deve essere considerato un "nuovo anno zero. Vogliamo pensare in grande.

L'obiettivo dell'aumento di capitale era volto al risanamento societario, che è stato completato. Ora dobbiamo pensare allo sviluppo della società con un orizzonte di lungo periodo". Lo ha detto il presidente Andrea Agnelli, all'assemblea degli azionisti, all'Allianz Stadium, per approvare il bilancio 2018-2019 e l'aumento di capitale di 300 milioni.