Cavallerizza, niente sgombero immediato

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Sembra accantonata almeno per il momento l'ipotesi di uno sgombero della Cavallerizza Reale, il complesso architettonico nel centro di Torino interessato nei giorni scorsi da un incendio. E' quanto emerso dal tavolo tecnico tra il prefetto Claudio Palomba, la sindaca Chiara Appendino, l'assessore Antonino Iaria e una delegazione dell'Assemblea Cavallerizza 14:45, che dal 2014 occupa lo stabile.

"La preoccupazione immediata - ha spiegato il prefetto - è che in questo giorni non ci fossero assembramenti di persone.

Con l'assemblea è stato fatto un patto che spero venga rispettato. Se così non fosse dovrei, con un'ordinanza, interdire il passaggio nell'intero complesso". Un festival teatrale previsto nel fine settimana è stato annullato.

Stamani, a Palazzo di giustizia, Palomba e il questore Giuseppe De Matteis hanno incontrato il procuratore reggente Paolo Borgna e il pm Paolo Scafi per fare il punto della situazione.