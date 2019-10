Bardonecchia 'perla Alpi', tante novità

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Abbonamenti vantaggiosi per trascorrere l'inverno sulle piste della "perla delle Alpi".

Bardonecchia presenta la campagna Skipass Stagionali e le novità di quest'anno. Dalla nuova seggiovia Sellette con 2.400 posti per arrivare a quota 2.200 metri in cinque minuti, al potenziamento dell'innevamento programmato. E ancora l'ampliamento dello snow park, la Alpine Coaster, la slitta biposto per scendere nei boschi sulle pendici del monte Colomion.

A Bardonecchia torna la Coppa Europa di Ski Cross e il 21 marzo, grazie alla collaborazione con Lavazza, l'appuntamento è con una cena stellata. Confermata la convenzione con Sitaf: per chi acquista l'abbonamento stagionale è previsto uno sconto del 20% sul pedaggio dell'autostrada. "Vogliamo rendere il comprensorio sempre più accessibile e garantire un'offerta differenziata per soddisfare le esigenze di tutti - dice l'ad Colomion, Nicola Bosticco - Siamo convinti del valore di questa montagna e con i nuovi impianti sempre più sciatori potranno apprezzarla".