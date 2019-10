Asta Mondiale tartufo compie 20 anni

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Compie 20 anni l'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba, in programma il 10 novembre al castello di Grinzane Cavour (Cuneo), in collegamento internazionale con le metropoli di Hong Kong, Mosca e Singapore.

Anche quest'anno il ricavato sarà devoluto in gran parte in beneficenza; nelle precedenti 19 edizioni sono già stati raccolti 4,4 milioni di euro. Verranno battuti i pezzi migliori del pregiati tartufi, abbinati a Magnum e bottiglie dei vini Barolo e Barbaresco. L'asta è organizzata dall'Enoteca Regionale Piemontese Cavour, con il supporto di Regione Piemonte ed Enit (Agenzia Nazionale Italiana del Turismo), in collaborazione con l'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Sarà condotta a Grinzane da Caterina Balivo ed Enzo Iacchetti, a Hong Kong ci sarà lo chef tre stelle Michelin Umberto Bombana, a Mosca sulla Piazza Rossa, lo chef Davide Corso, a Singapore lo chef stellato Beppe De Vito, proprietario di 5 ristoranti nella metropoli orientale.