Apre entro il 2022 il Caselle Open Mall

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Entra nella fase operativa il progetto per il Caselle Open Mall, mega centro dello shopping con 230 negozi, brand internazionali ma non solo lusso, food, sport, entertainment e uffici, su 114.000 metri quadri, alle porte di Torino, vicino all'aeroporto. La prima pietra sarà posta nella seconda metà del 2020 - spiega Giuseppe Roveda, amministratore delegato di Aedes Siiq, che lo realizzerà - l'apertura potrebbe essere nel quarto trimestre 2022. Porterà 2.500 posti di lavoro, più altri 500-700 nell'indotto. La stima è di 12 milioni di visitatori all'anno. Sono stati raggiunti accordi per il 20% della superficie e un altro 50% è in corso di negoziazione. Nessun nome per ora, ma è confermato l'accordo con National Geographic per la parte dedicata all'intrattenimento. "Dalla pianificazione urbanistica sono passati vent'anni, un iter complesso. E' un'occasione di rilancio economico per tutto il territorio a nord di Torino", sottolinea il sindaco di Caselle, Luca Baracco.