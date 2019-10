A Torino Software Factory di Aruba

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Apre a Torino l'Aruba Software Factory, nuovo polo di innovazione ed eccellenze nel nord d'Italia. Sarà avviata entro la fine dell'anno nell'area vicina al Politecnico, in partnership con Experis, la società di Manpower Group partner per la ricerca e la selezione dei talenti da inserire nell'organico. I domini applicativi saranno quelli su cui oggi Aruba ha già una forte presenza: Cloud Computing, Trust Services, Digital Transformation, Data Security, E-Government e servizi custom per clienti Enterprise.

Particolare attenzione anche a servizi innovativi quali Blockchain, IoT, Intelligenza Artificiale. "Aruba Software Factory intende avviare una collaborazione continuativa con il Politecnico di Torino, in modo da offrire agli studenti, in particolare a quelli che intraprendono un percorso di studi in Ingegneria Informatica, una valida alternativa sul territorio per tesi, stage, opportunità di assunzione", spiega il direttore Andrea Lugo.