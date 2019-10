Torino, al via Giornate cardiologiche

(ANSA) - TORINO, 23 OTT - Sono al via le Giornate Cardiologiche Torinesi, appuntamento giunto alla 31/esima edizione, in programma da domani fino al 26 ottobre nel centro cittadino. I massimi esperti mondiali, circa 600 professionisti provenienti da sette Paesi, si confrontano su casi eccellenti, evoluzioni e innovazioni delle patologie del cuore.

Nella giornata di apertura, per la prima volta il congresso si apre al pubblico con la conferenza 'Cuore e Sesso', nella quale saranno affrontati i temi legati alla relazione tra l'attività sessuale e le patologie del cuore. A seguire sarà illustrata la nuova sala emodinamica aperta da circa un anno nel reparto di cardiochirurgia delle Molinette. E ci sarà una lettura del professor Sebastiano Marra sulle conseguenze del consumo di caffè per il cuore.

Le Giornate Cardiologiche avranno anche di un'importante sessione infermieristica, con la lectio magistralis '40 anni di Sanità' sul ruolo degli infermieri nella storia del Servizio Sanitario Nazionale.