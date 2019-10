Incubatore Enne3 apre sede a Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 23 OTT - L'Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale Enne3 apre una propria sede ad Alessandria, presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica.

Offrirà ai giovani alessandrini, universitari e non, assistenza per la valutazione di idee imprenditoriali innovative, accompagnamento e formazione sui temi della creazione di impresa e la realizzazione di business plan, con una assistenza dedicata alla valutazione e all'accesso a finanziamenti per innovazione e ricerca&sviluppo.

La sede alessandrina sarà operativa dal 29 ottobre, in occasione della Cerimonia di Premiazione della Start Cup Piemonte e Valle d'Aosta 2019, competizione dei progetti di business ad alta attitudine tecnologica giunta alla 15a edizione. "L'obiettivo che ci siamo posti acquisendo una quota di questo incubatore era di generare progresso, creare nuovi posti di lavoro e favorire la nascita di una nuova generazione di imprenditori", commenta il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Luciano Mariano.