Al Carignano Ditegli sempre di sì

(ANSA) - TORINO, 23 OTT - Debutta martedì 29 ottobre, alle 19.30, al Teatro Carignano, per la stagione in abbonamento del Teatro Stabile di Torino, Ditegli sempre di sì di Eduardo De Filippo, regia di Roberto Andò. E' interpretato da Carolina Rosi, Gianfelice Imparato, Edoardo Sorgente, Massimo De Matteo, Federica Altamura, Andrea Cioffi, Nicola Di Pinto, Paola Fulciniti, Viola Forestiero, Vincenzo D'Amato, Gianni Cannavacciuolo, Boris De Paola. Scene e luci sono di Gianni Carluccio, i costumi di Francesca Livia Sartori. Prodotto da Elledieffe/La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo e Fondazione Teatro della Toscana, resterà in scena fino a domenica 10 novembre.

Al Teatro Gobetti, il 29 ottobre alle 19.30, va in scena in prima nazionale Sotto lo sguardo delle mosche di Michel Marc Bouchard, con la traduzione di Valentina Aicardi e regia di Simone Schinocca. Gli attori sono Valentina Aicardi, Francesca Cassottana, Elio D'Alessandro, Antonella Delli Gatti, Andrea Fazzari, Fabio Marchisio. Repliche fino a domenica 3 novembre.