Torinese Sparco cresce nel racing

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - Sparco, multinazionale italiana che produce e commercializza componenti e abbigliamento tecnico per il settore racing e automotive, vara un aumento di capitale di 2,3 milioni per la controllata tunisina Sparco Industrie Nord Afrique. L'operazione ha il sostegno di Sace Simest, polo dell'export e internazionalizzazione del Gruppo Cdp, che ha assicurato l'aumento di capitale dai rischi di natura socio-politica e relativi alle restrizioni valutarie.

L'obiettivo è quello di sostenere gli investimenti per espandere del 20% la capacità produttiva e rispondere alla crescente domanda proveniente dai più importanti produttori di auto mondiali principali clienti di Sparco, tra i quali Lamborghini, Ferrari, Fca, Bugatti, Lotus, Ford.

"L'aumento di capitale - spiega Claudio Pastoris, ad di Sparco - punta a consolidare l'attività dell'azienda con una crescita in tutti i segmenti di business in cui opera, racing, automotive, teamwork e gaming. Vogliamo raggiungere i 100 milioni di fatturato entro tre anni".