Presidio metalmeccanici in attesa Conte

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - Alcune centinaia di lavoratori di aziende metalmeccaniche in crisi - a partire dall'ex Embraco, Lear, Comital, Mahle Blutec, aziende Fca come Maserati e Mirafiori - manifestano davanti al Comune di Torino, dove è atteso il premier Giuseppe Conte.

"Bisogna aprire una vertenza Torino e Piemonte per contrastare il declino industriale trainato dalla crisi dell'automotive. Il governo deve intervenire con una politica industriale idonea a rilanciare il settore", osserva Edi Lazzi, segretario generale della Fiom torinese. "Sono 4.000 i lavoratori torinesi dell'auto in situazioni di sofferenza. si deve allargare la possibilità di utilizzare i fondi strutturali europei per attività produttive e non solo per progettazione ricerca e sviluppo", sottolinea Claudio Chiarle, segretario della Fim torinese. "Oggi il presidente del Consiglio tocca con mano la disgrazia economica che grava sul nostro territorio", aggiunge Dario Basso, numero uno Uilm Torino.