Conte scambia '5' con bimbi Cottolengo

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivato a Torino poco prima delle 13. Prima tappa della sua giornata sotto la Mole, una visita privata al Cottolengo, dove è stato accolto dalla sindaca Chiara Appendino e dal prefetto Claudio Palomba, insieme con i vertici dell'ente benefico.

Ad attenderlo, al grido di "Conte, Conte...", e sventolando dei piccoli tricolore, anche i bambini che frequentano la scuola del Cottolengo. Il premier si è avvicinato, dietro lo striscione della scuola, per stringere loro la mano e scambiare qualche 'cinque'.

"Una giornata con tanti momenti di confronto - ricorda la sindaca Appendino in un video su Facebook - in particolare sul tema dello sviluppo economico. Lo accoglieremo a Palazzo Civico, dove un presidente del Consiglio non veniva da moltissimi anni".