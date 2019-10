Auto contro tir, morta donna nel Cuneese

(ANSA) - SALUZZO (CUNEO), 22 OTT - Una donna di Costigliole Saluzzo è morta questo pomeriggio, nell'incidente stradale che ha coinvolto un camion e un'auto a Termine di Villafalletto, nel Cuneese sulla provinciale che collega Saluzzo a Cuneo. La vittima era alla guida di una Volkswagen; ferito in modo grave l'autista di un tir che si è schiantato contro una casa. Si tratta del terzo incidente stradale registrato in quel tratto di strada in pochi giorni.