Apart Fair, 36 antiquari alla Promotrice

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - Torna da domani al 27 ottobre Apart Fair, la mostra che dà il via alla settimana delle arti a Torino. Giunta alla terza edizione si consolida come il più importante appuntamento in Piemonte per il mondo dell'antiquariato e tra i più rilevanti a livello nazionale. Trentasei espositori provenienti da tutta Italia e dall'estero porteranno le loro opere migliori dall'archeologia al design contemporaneo, dall'Europa all'Asia e all'America. Mostra nella mostra 'I primi cento anni di Armonie Interrotte', la grande tela di Giacomo Grosso che tornerà dopo un secolo nella storica Palazzina della Promotrice, dove era stata presentata nel 1919.

Il quadro, dipinto nello studio privato del pittore all'interno dell'Accademia Albertina, fino a ora in collezione privata, sarà visibile nel salone d'ingresso per tutta la durata della mostra.

Apart Fair ha il sostegno del comitato scientifico della Federazione Italiana Mercanti d'Arte a garanzia dell'autenticità delle opere e della correttezza delle attribuzioni.