Nell'Alessandrino scuole chiuse

(ANSA) - ALESSANDRIA, 21 OTT - Nell'alessandrino allagamenti in alcune abitazioni a Casal Cermelli, Castellazzo Bormida, Litta Parodi per esondazione di rii minori del bacino del'Orba.

A Spinetta Marengo e Bosco Marengo scuole chiuse. Disagi alla periferia di Alessandria nel quartiere Cristo per una massiccia presenza d'acqua. "Le strade sono state invase nella notte da circa un metro d'acqua - spiegano dagli uffici comunali di Bosco Marengo - isolando praticamente il paese. Allagate le Provinciali per Novi e per frazione Donna. Il pullmino non ha potuto percorrerle".

Restano chiuse la Provinciale 199 tra Roccagrimalda e Carpeneto e la 178 tra Capriata d'Orba e Francavilla Bisio per frane; la 181 tra Castellazzo Bormida e Casalcermelli per l'allagamento del sottopasso.