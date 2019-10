Lupo apre concerti Accademia Pinerolo

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - Il pianista Benedetto Lupo, molto amato dalla critica e dal pubblico di tutto il mondo, inaugura domani, martedì 22 ottobre, la stagione concertistica 2019/20 dell'Accademia di Musica di Pinerolo. "Inaugurare una Stagione è sempre un onore - racconta il Maestro - Farlo in Accademia ha per me un valore speciale, perché durante l'anno vi tengo masterclass e un Light Course di alto perfezionamento di pianoforte, contribuendo a formare giovani musicisti di grandissimo talento".

"Ho scelto per l'occasione due raccolte di preludi, quelle di Nino Rota e di Aleksandr Skrjabin, precedute dalla sonata di Leoš Janáček "Nella strada"; un percorso di alta densità emotiva", aggiunge Lupo.

Da ottobre a maggio sono 16 gli appuntamenti in cartellone, con importanti protagonisti della scena musicale internazionale.

Oltre a Benedetto Lupo, Alexander Romanovsky, Lukas Hagen, Enrico Bronzi, Andrea Lucchesini, Gabriele Mirabassi, Gabriele Carcano e Alessandro Travaglini, con il Quartetto Cajkovski.