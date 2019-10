Lavoratori disegnano 'banda Ventures'

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - S'intitola 'La banda Ventures' il disegno che arriva dalla ex Embraco: i rappresentanti della nuova proprietà Ventures, facilmente identificabili, vengono rappresentati come componenti della banda Bassotti pronti a fuggire dopo avere scassinato la cassaforte con i soldi destinati da Whirlpool alla reindustrializzazione.

Mercoledì pomeriggio alle 15 è previsto al Mise il tavolo chiesto dai sindacati e dalle istituzioni a partire dalla Regione Piemonte. Tre pullman con i lavoratori partiranno dalla fabbrica di Riva di Chieri.

I lavoratori ex Embraco sono 409, di cui solo la meta è rientrata in fabbrica, dove però non è stata ancora avviata alcuna attività produttiva. Secondo fonti interne all'azienda sarebbe arrivata in questi ultimi giorni una linea di assemblaggio per la produzione di biciclette, non automatizzata.