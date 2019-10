Cavallerizza Reale di Torino in fiamme, brucia il patrimonio Unesco

Fiamme alla Cavallerizza Reale, storico complesso architettonico nel centro di Torino dichiarato patrimonio dell'Unesco. Le cause sono ancora sconosciute. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco. Nel 2014 le fiamme distrussero i magazzini del Circolo dei Beni Demaniali. In quel caso si trattò di un incendio doloso, appiccato con cinque bottiglie di liquido infiammabile.

Torino, incendio alla Cavallerizza Reale: nel 2014 un episodio simile

Le fiamme hanno coinvolto le ex stalle della Cavallerizza, chiamate 'Le Pagliere', dove ci sono i magazzini e dove viene accatasto materiale di risulta. L'area è occupata da tempo da esponenti dei centri sociali. "Il fuoco è divampato verso le 7.20. A quell'ora c'era già gente nei laboratori. C'erano anche persone che hanno passato lì la notte", racconta uno degli occupanti.

"L'incendio poteva generare molti più danni. Dobbiamo ringraziare l'impegno dei vigili del fuoco se Auditorium Rai e Archivio non stati intaccati dalle fiamme. È stato ridotto l'impatto e l'incendio è stato domato". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, al termine di un sopralluogo alla Cavallerizza Reale. "Fa male vedere un edificio storico tra le fiamme - aggiunge - Ora è presto per fare altre valutazioni. Ci saranno accertamenti sulle cause. È evidente che la Cavallerizza così non può stare". La Cavallerizza Reale è da tempo abbandonata e alcuni suoi spazi sono stati occupati. "Per il suo rilancio, come Città ci eravamo dati l'obiettivo di chiudere il 31 ottobre lo studio per dare una vocazione a tutte le aree del complesso e manterremo i tempi - sottolinea la sindaca Appendino -. Dal punto di visto politico, si procede su questo percorso. Il tema oggi non è l'occupazione. Ho chiesto all'assessore all'Urbanistica, Antonino Iaria, di lavorare su questo dossier, che è prioritario. Stiamo lavorando anche per evitare episodi come quello di questa mattina".

Chiara Foglietta, vicecapogruppo del Pd al Comune di Torino, chiederà alla giunta le comunicazioni in Sala Rossa sull'incendio alla Cavallerizza Reale. "La Cavallerizza brucia - scrive la consigliera su Facebook -. Sono andata a vedere coi miei occhi quanto successo all'alba questa mattina. Ora corro in Comune e oggi in Consiglio chiederò comunicazioni alla Giunta per vederci più chiaro. E subito".