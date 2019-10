Competence Center Torino, bando da 1 mln

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - Parte il bando del Cim 4.0, il Competence Center costituito da Politecnico e Università di Torino con 23 partner industriali. E' dedicato a progetti per l'Industria 4.0 ad alta maturazione tecnologica per le micro, piccole e medie imprese e le start-up innovative e ha un importo complessivo di circa un milione di euro. Il Cim 4.0 uno dei primi competence center in Italia a pubblicare un bando. Imprese e start up hanno due mesi per presentare le domande. "La funzione dei Competence Center - spiega il ceo di Cim 4.0, Enrico Pisino - è quella di supportare strategicamente le imprese nell'implementazione delle tecnologie per l'Industria 4.0 e questo deve essere fatto alla velocità della luce. Il nostro Competence, riferimento nazionale nell'additive manufacturing e delle tecnologie per la digital factory, con questo bando vuole dare un concreto supporto alle micro, piccole e medie aziende e alle start-up innovative. I risultati devono essere il prima possibile testati, applicati e trasferiti al mercato".