Pjanic "Con Lokomotiv gara non facile"

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Il tempo di gustarsi il terzo gol in 8 partite e per Pjanic è già di guardare alla Champions.

"Martedì giochiamo contro la Lokomotiv, è una squadra in forma, sarà una partita complicata - dice il centrocampista bosniaco, a Sky Sport - in Champions non si deve sottovalutare nessuno, ci ricordiamo come è finita l'anno scorso con lo Young Boys (la Juventus fu sconfitta 2-1 anche se già certa della qualificazione agli ottavi, ndr). Dobbiamo essere aggressivi fin dall'inizio, il nostro obiettivo è di prenderci i tre punti per avvicinarci alla qualificazione. Poi vedremo: ci sono tante favorite in Champions, la Juve è tra queste".