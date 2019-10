Ladri lasciano auto in corsia sorpasso

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Ladri in fuga e braccati dai carabinieri, dopo aver fatto saltare due bancomat, hanno abbandonato il Suv usato per i colpi sulla corsia di sorpasso dell'autostrada A4 Torino-Milano. E' successo la scorsa a Rondissone (Torino). I ladri sono fuggiti nei campi a piedi e i militari della compagnia di Chivasso hanno dovuto abbandonare l'inseguimento per deviare il traffico sull'autostrada, rimuovendo l'auto, un Land Rover Evoque risultato rubato. Si è alzato in volo un elicottero dell'Arma e le ricerche dei ladri fuggitivi sono tuttora in corso, con diversi posti di blocco istituiti nell'area.

I due bancomat sono stati fatti saltare a Vische Piemonte e Tonengo di Mazzè, dove ha agito una banda di 4-5 persone.