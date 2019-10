C.Ronaldo,vittoria difficile ma meritata

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Gol n.701 per Ronaldo, ieri sera contro il Bologna, e CR7, sui social, ricorda i minuti che l'hanno preceduto, la consegna della maglia con il numero 700 da parte del presidente della Juventus Andrea Agnelli: "E' stata - scrive il portoghese - una sensazione speciale ricevere la maglia dei 700 nel nostro stadio dal nostro Presidente. Sono felice di segnare di nuovo e ottenere una vittoria difficile ma meritata".

Miralem Pjanic, match-winner grazie al gol del 2-1, scherza: "Sta per iniziare la stagione Nba (di basket, ndr) e io continuo a lavorare sul tiro... da tre punti". Poi il centrocampista bosniaco batte le mani al Bologna: "Bella squadra e gran carattere, per informazioni chiedere a Mister Mihajlovic".