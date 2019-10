Rumori fuori scena, successo a teatro

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - Successo al Teatro Carignano per Rumori fuori scena, commedia dello scrittore e drammaturgo inglese Michael Frayn, che il direttore artistico dello Stabile di Torino, Valerio Binasco, ha scelto per inaugurare la nuova stagione. Da lunedì 7 ottobre, giorno del debutto in prima nazionale, lo spettacolo - in cui Binasco, oltre a curare la regia, recita - continua a riempire la sala e a divertire il pubblico. Accanto a Binasco recita un grande cast: Milvia Marigliano, Francesca Agostini, Fabrizio Contri, Andrea Di Casa, Giordana Faggiano, Elena Gigliotti, Nicola Pannelli e Ivan Zerbinati.

Vero cult comico, Rumori fuori scena - che ha debuttato a Londra nel 1982 - racconta in tre atti le vicende di una scalcagnata compagnia teatrale alle prese con le prove di uno spettacolo. Una vera macchina di risate che permette al pubblico di sbirciare dietro le quinte, tra equivoci, ripicche, rivalità, tensioni, tresche amorose, crisi di nervi. Dopo il 27 ottobre, ultima replica, lo spettacolo andrà in tournée.