Ruba moto per venderla online,denunciato

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - E' salito in sella alla moto che aveva detto di voler comprare ed è fuggito a tutta velocità, davanti al proprietario che si è poi ritrovato il mezzo in vendita online. Un minorenne è stato denunciato dalla polizia, che hanno organizzato una finta compravendita per incastrarlo.

Denunciato per furto aggravato, il giovanissimo deve rispondere anche del reato di possesso di pistola a salve priva di tappo rosso, con la quale andava in giro. Nel corso della perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno anche trovato un bicicletta di dubbia provenienza che ha fatto scattare nei confronti del minore anche l'accusa di ricettazione.