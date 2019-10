Torino, 150 anni biblioteche civiche

(ANSA) - TORINO, 18 OTT - Il 22 febbraio 1869 a Palazzo di Città veniva inaugurata la Biblioteca Civica Centrale, prima sede del servizio pubblico a Torino. Per celebrare i 150 anni dell'istituzione culturale, oggi 16 strutture, un bibliobus per un totale di 750mila prestiti e 1,2 milioni di visitatori l'anno, la Città promuove una serie di iniziative a cominciare dal progetto 'Ripensare le biblioteche civiche torinesi' sostenuto da Compagnia di San Paolo.

"Ripensare le biblioteche vuol dire progettare il futuro" sottolinea l'assessora Francesca Leon mentre la sindaca Chiara Appendino evidenzia il ruolo "non solo culturale ma anche sociale e di presidio del territorio delle biblioteche, luoghi in cui si costruiscono relazioni". Fra i risultati del progetto il nuovo portale delle biblioteche civiche, un logo rinnovato e il percorso espositivo '1869-2019. Da 150 anni facciamo conoscenza', che raccoglie immagini e documenti della storia delle biblioteche e della lettura a Torino.