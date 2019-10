Sarri "Demiral l'ho trovato come sempre"

(ANSA) - TORINO, 18 OTT - "Demiral l'ho trovato come sempre: il resto sono problemi della federazione turca, aspettiamo la fine dell'inchiesta aperta dalla Uefa". Così Maurizio Sarri sulle polemiche che hanno coinvolto la nazionale turca e i suoi calciatori, compreso il difensore bianconero Demiral, dopo l'esultanza con il saluto militare a sostegno dell'operazione militare in Siria. "Dal punto di vista dei rapporti con i compagni e per l'atteggiamento che sta tenendo l'ho visto normale - ha spiegato Sarri -. Quando arriverà la conclusione del procedimento valuteremo le decisioni che saranno prese".

