'La Prima dell'Alta Langa' va a Milano

(ANSA) - TORINO, 18 OTT - Dopo i primi due anni in Piemonte approda a Milano 'La Prima dell'Alta Langa', la rassegna che porta in degustazione 67 cuvée dei produttori del Consorzio di produttori dello spumante brut storico del Piemonte. La manifestazione, riservata a operatori del settore horeca e giornalisti, si terrà lunedì 21 ottobre, dalle 10 alle 19, a Palazzo Serbelloni. Si potranno assaggiare tutte le declinazioni delle 'bollicine' piemontesi di Alta Langa: bianco, rosato, brut, pas dosè, riserva, grandi formati. Nel programma sono previste due masterclass della durata di 45 minuti ciascuna: l'Alta Laga in cinque calici "per raccontare storia, caratteristiche e disciplinare della denominazione", e 'Analisi sensoriale del Tartufo Bianco d'Alba e Alta Langa docg, realizzata in collaborazione con Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba e Centro Nazionale Studi Tartufo.

Fatto di uve Pinot Nero e Chardonnay, l'Alta Langa deve affinarsi sui lievi per almeno 30 mesi; è esclusivamente millesimato.