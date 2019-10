Hokusai, Hiroshige e Hasui a Torino

(ANSA) - TORINO, 18 OTT - Arriva alla Pinacoteca Agnelli di Torino, da domani fino a domenica 16 febbraio 2020, la grande esposizione Hokusai, Hiroshige, Hasui. Viaggio nel Giappone che cambia. In mostra le opere di due grandi maestri del "Mondo Fluttuante" dell'Ottocento, Katsushika Hokusai (1760-1849) e Utagawa Hiroshige (1797-1858), con le stampe moderne di Kawase Hasui (1883-1957), pittore esponente del movimento shin hanga (nuove stampe).

L'esposizione è curata da Rossella Menegazzo, docente di storia dell'Arte dell'Asia Orientale dell'Università di Milano, e Sarah E. Thompson curatrice del Boston Museum of Fine Arts, ed è organizzata dalla Pinacoteca Agnelli con il Museum of Fine Arts di Boston e MondoMostre. Main partner del progetto è Fiat.

Il percorso espositivo, in 4 sezioni tematiche, propone, attraverso una selezione di 100 silografie dei tre artisti, un viaggio nei luoghi più suggestivi del Giappone, reali e immaginari.